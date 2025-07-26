من هو المُستهدف في "غارة صريفا"؟

عُلِمَ أنّ اسماعيل هو المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة، التي شنّتها طائرة مسيّرة على سيارة، في بلدة .

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وكانت أعلنت في بيان، أنّ الغارة أدّت إلى استشهاد شخصٍ واحد.