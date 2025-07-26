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لبنان

غداً.. هذا ما سيشهده نفق المطار

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:12
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

 ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تنظيف وكنس لنفق المطار على المسلك الغربي المتجه من بيروت باتجاه خلدة، اعتباراً من الساعة 5،00 صباحاً لغاية الساعة 8،00 صباحاً من تاريخ 27-7-2025.
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 لذلك، ستُتّخذ تدابير السير التالية:

– منع مرور السيارات في محلة أوتوستراد الأسد – المسلك الغربي المؤدي الى نفق المطار وتحويله باتجاه الأوزاعي.

– منع مرور السيارات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتجاه طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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