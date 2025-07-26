غداً.. هذا ما سيشهده نفق المطار

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تنظيف وكنس لنفق على المسلك المتجه من باتجاه ، اعتباراً من الساعة 5،00 صباحاً لغاية الساعة 8،00 صباحاً من تاريخ 27-7-2025.لذلك، ستُتّخذ تدابير السير التالية:– منع مرور السيارات في محلة أوتوستراد – المسلك الغربي المؤدي الى نفق المطار وتحويله باتجاه .– منع مرور السيارات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتجاه .يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.