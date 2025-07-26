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لبنان

ميقاتي أبرق إلى فيروز معزياً: رحيل زياد خسارة كبيرة للفنّ ولبنان

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:14
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أبرق الرئيس نجيب ميقاتي الى السيدة فيروز معزيا بوفاة نجلها الفنان زياد الرحباني.
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وقال في برقيته: في هذه الاوقات العصيبة التي تمرين بها وعائلتك الكريمة بوفاة نجلك، نعبّر عن تعاطفنا معك ومواساتنا، سائلين الله ان يمنحك الصبر والسلوان.
إن رحيل الفنان المبدع زياد الرحباني يشكل خسارة كبيرة للفن في لبنان والعالم العربي، وستبقى ذكراه حاضرة في الاعمال المميزة التي قدمها وشكلت ابداعا فريدا بات قدوة للكثير من الفنانين.
رحمه الله.
 
 
 
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