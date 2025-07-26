باسيل نعى زياد الرحباني: سلام لروحك يا ابن فيروز وعاصي

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رحل العازف على أوتار وجعنا الوطني وراوي حكاياتنا بلغة صارت لهجةً على ألسنة الناس فانتقلت من المسرح إلى حياتنا اليومية.

كتب وغنّى للمظلومين، فكان المبدع الفني والضمير الانساني.

سلام لروحك يا ابن وعاصي، وستبقى ألحانك حية، ترفض الصمت كما كنت انت ترفض الركوع.