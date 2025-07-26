أدرعي: استهدفنا قائداً في "حزب الله" وهذه هويّته

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس" أن طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت والذي عمل قائدًا في ركن قطاع في .

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وزعم أن إسماعيل كان ضالعًا في محاولات اعادة اعمار قدرات حزب الله في حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين وإسرائيل.