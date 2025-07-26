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لبنان

أدرعي: استهدفنا قائداً في "حزب الله" وهذه هويّته

Lebanon 24
26-07-2025 | 09:51
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس" أن  طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت علي عبد القادر إسماعيل والذي عمل قائدًا في ركن قطاع بنت جبيل في حزب الله
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وزعم أن إسماعيل كان ضالعًا في محاولات اعادة اعمار قدرات حزب الله في منطقة بنت جبيل حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل. 
 
 
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