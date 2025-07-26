خلال تقبل العزاء... "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة في ميس الجبل

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة " " إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مجموعة من الأهالي، كانوا يتقبلون العزاء، في حيّ شرق بلدة .

Advertisement

وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات.