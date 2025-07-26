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لبنان

خلال تقبل العزاء... "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة في ميس الجبل

Lebanon 24
26-07-2025 | 09:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة "درون" إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مجموعة من الأهالي، كانوا يتقبلون العزاء، في حيّ الكروم شرق بلدة ميس الجبل.
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وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات.
 
 
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