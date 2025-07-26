عباس إبراهيم: زياد ما عاد محلك هون قررت أن تكون أنت وترحل

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نعى اللواء عبر الفنان الراحل والموسيقار قائلا: "في عالم لم يعد يتّسع لأمثاله، قرّر زياد الرحيل بصمت وبلا ضجيج. رحل لأن الوطن الذي أحبّ صار يشبه كل شيء الا الحلم، فحمل حلمه ومشى، ولأن الذين يشبهونه تعبوا من البقاء، قرر أن يغني لهم حيث هم. كان زياد يشبه العفوية، وحين تنقصها جرأة القول، كان ينطق عنها، يكتبنا بصوته ومسرحياته. يغني ألمنا، يصرخ بأعلى صوته ويعبّر عن حزننا".أضاف: "أعزي برحيل من قال الحقيقة وغنّاها، فصار جزءًا من ضميرنا. ستغنين يا سيدة الغناء لأول مرة، "ولن تكونا سوا". زياد ما عاد محلك هون. قررت أن تكون أنت وترحل".