محفوض: اليوم نودّع زمنًا جميلًا من تاريخ لبنان

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نعى نقيب المعلّمين الفنان ، وقال في بيان النعي:"برحيل الأسطورة زياد يخسر صوتًا حرًا لا يشبه سواه! إنه الصوت الذي عبّر لعقودٍ عن الوجدان الشعبي المشترك للناس، والذي لم يكن يجد له مكانًا على المنصّات الرسميّة. لقد كتب زياد بلغته الفريدة سيرة الناس ويوميّاتهم، بلغتهم، بموسيقاهم، بسخريتهم، بعفويّتهم، ومآسيهم" .وختم محفوض: "اليوم تغيب السخرية النبيلة والعبقريّة الاستثنائيّة في الفنّ اللبناني ونودّع زمنًا جميلًا من تاريخ لبنان".