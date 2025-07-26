Advertisement

لبنان

محفوض: اليوم نودّع زمنًا جميلًا من تاريخ لبنان

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1396906-638891489026059045.jpg
Doc-P-1396906-638891489026059045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى نقيب المعلّمين نعمه محفوض الفنان زياد الرحباني، وقال في بيان النعي:
Advertisement

"برحيل الأسطورة زياد الرحباني يخسر لبنان صوتًا حرًا لا يشبه سواه! إنه الصوت الذي عبّر لعقودٍ عن الوجدان الشعبي المشترك للناس، والذي لم يكن يجد له مكانًا على المنصّات الرسميّة.  لقد كتب زياد بلغته الفريدة سيرة الناس ويوميّاتهم، بلغتهم، بموسيقاهم، بسخريتهم، بعفويّتهم، ومآسيهم" . 

وختم محفوض: "اليوم تغيب السخرية النبيلة والعبقريّة الاستثنائيّة في الفنّ اللبناني ونودّع زمنًا جميلًا من تاريخ لبنان".
مواضيع ذات صلة
مرقص يستقبل ممثلة الاتحاد العربي للإعلام التنموي في لبنان ووفداً من لجنة "الزمن الجميل"
lebanon 24
26/07/2025 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تلفزيون لبنان يحتفل بعيده الـ66 مع نجوم الزمن الجميل
lebanon 24
26/07/2025 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل وفد "مهرجان الزمن الجميل": تكريم عمالقة الفن واجب وطني
lebanon 24
26/07/2025 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: ما يحصل اليوم تم تأجيله على مدى 10 اعوام
lebanon 24
26/07/2025 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:16 | 2025-07-26
11:02 | 2025-07-26
11:01 | 2025-07-26
10:57 | 2025-07-26
10:42 | 2025-07-26
10:40 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24