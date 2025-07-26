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لبنان

في مخيم البداوي.. جريحان بإشكال وإطلاق نار

Lebanon 24
26-07-2025 | 11:45
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أصيب الفلسطينيان "خ.خ." و "م.ب." بطلقات نارية إثر إشكال تطوّر إلى إطلاق نار داخل مخيّم البداوي.
 
وعلى الأثر، نقل الجريحان إلى مستشفى صفد التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المخيم، فيما حضرت عناصر من القوة الأمنية المشتركة في المخيم والقوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
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