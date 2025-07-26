في مخيم البداوي.. جريحان بإشكال وإطلاق نار

أصيب الفلسطينيان "خ.خ." و "م.ب." بطلقات نارية إثر إشكال تطوّر إلى إطلاق نار داخل مخيّم البداوي.

وعلى الأثر، نقل الجريحان إلى التابع لجمعية في المخيم، فيما حضرت عناصر من القوة الأمنية المشتركة في المخيم والقوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.