"الوطني الحر": زياد الرحباني كان عنواناً للفن الملتزم قضايا الإنسان

نعى " "، اليوم السبت، "الفنان المبدع ، الذي كان عنواناً للفن الملتزم قضايا الإنسان والوطن والعدالة".

Advertisement



وفي بيانه، قال : "إنها خسارة كبيرة للبنان مع فقدان زياد الذي بقي مناضلًا بالكلمة والموقف والمسرح والموسيقى، لا يعرف المهادنة مع الظلم، ولا التهاون مع التبعية، فكان ابنًا وفيًّا لوطنٍ يصرخ فيه الحقّ. يتقدّم الحر من وعائلة الكريمة ومن الشعب اللبناني بأحرّ التعازي"، مؤكداً إن "إرث زياد سيبقى خالداً في الوجدان الوطني اللبناني".