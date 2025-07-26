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لبنان

"الوطني الحر": زياد الرحباني كان عنواناً للفن الملتزم قضايا الإنسان

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:54
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نعى "التيار الوطني الحر"، اليوم السبت، "الفنان المبدع زياد الرحباني، الذي كان عنواناً للفن الملتزم قضايا الإنسان والوطن والعدالة".
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وفي بيانه، قال التيار: "إنها خسارة كبيرة للبنان مع فقدان زياد الذي بقي مناضلًا بالكلمة والموقف والمسرح والموسيقى، لا يعرف المهادنة مع الظلم، ولا التهاون مع التبعية، فكان ابنًا وفيًّا لوطنٍ يصرخ فيه الحقّ. يتقدّم التيار الوطني الحر من السيدة فيروز وعائلة الرحباني الكريمة ومن الشعب اللبناني بأحرّ التعازي"، مؤكداً إن "إرث زياد سيبقى خالداً في الوجدان الوطني اللبناني".
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