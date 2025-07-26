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لبنان

مرقص: لبنان خسر عموداً من أعمدة الفن بوفاة زياد الرحباني

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:05
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قال وزير الإعلام بول مرقص، اليوم السبت، إنه "بوفاة الفنان زياد الرحباني، يخسر لبنان والعالم عموداً من أعمدة الفن اللبناني المبدع، الرائد والاستثنائي".
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وفي منشورٍ له عبر منصة "آكس"، قال مُرقص: "يسقط عمود ولا يسقط هيكل الفن اللبناني الواسع الأصيل الزاخر بالطاقات المميزة، سواء الموجودة أو الصاعدة. إن كان لبنان يزخر دائماً بهذه الطاقات الفنيّة، إلاّ أن خسارة زياد لا تعوّض".
 
وختم: "أحرّ التعازي لوالدته الست فيروز ولعائلته الصغيرة وكل محبيه".


 
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