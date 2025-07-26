مرقص: لبنان خسر عموداً من أعمدة الفن بوفاة زياد الرحباني

قال ، اليوم السبت، إنه "بوفاة الفنان ، يخسر والعالم عموداً من أعمدة الفن اللبناني المبدع، الرائد والاستثنائي".

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وفي منشورٍ له عبر منصة "آكس"، قال مُرقص: "يسقط عمود ولا يسقط هيكل الفن اللبناني الواسع الأصيل الزاخر بالطاقات المميزة، سواء الموجودة أو الصاعدة. إن كان لبنان يزخر دائماً بهذه الطاقات الفنيّة، إلاّ أن خسارة زياد لا تعوّض".

وختم: "أحرّ التعازي لوالدته ولعائلته الصغيرة وكل محبيه".





