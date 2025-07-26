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لبنان

تواصلٌ بين شيخ العقل والشيخ الهجري.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:42
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جرى تواصل عصر اليوم بين شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى والشيخ حكمت الهجري، تناول مجريات الامور الراهنة على مختلف المستويات.
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وفي بيان صادر عن المكتب الاعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، فان الشيخ ابي المنى قدم للشيخ الهجري خلال الاتصال بينهما التعازي بالشهداء، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
 
 
كذلك، أكد أبي المنى للهجري السعي الدؤوب للمساعدة في تأمين مستلزمات الحياة للاهل في مدينة السويداء ومناطقها، من خلال الخطوات التي اتخذتها مشيخة العقل والمجلس المذهبي اخيراً لدعم اهالي السويداء، وكذلك لمضاعفة الجهود من اجل تثبيت وحدة الجبل وصون منعته والحفاظ على هويته الاصيلة، وتوازيا السعي الدؤوب لتوفير الاستقرار، من خلال التواصل المستمر مع الجهات الدولية المؤثرة عبر سفاراتها في لبنان.
كذلك، تلقى الشيخ ابي المنى اتصالات من كبار شيوخ العشائر العربية، تم خلالها تبادل التأكيد على عمق العلاقة التي تربط الموحدين الدروز والعشائر، وعلى ضرورة التعاون لطي صفحة الأسى ومنع الاعتداء ووأد الفتنة.
وضمن السياق نفسه تلقى الشيخ ابي المنى اليوم اتصالات من بعض كبار شيوخ العشائر من سوريا، في اطار السعي لانهاء الصدامات والأحداث وتوفير الاستقرار واستعادة الثقة.
 
 
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