تواصلٌ بين شيخ العقل والشيخ الهجري.. هذا ما تم بحثه

جرى تواصل عصر اليوم بين شيخ العقل لطائفة الشيخ والشيخ ، تناول مجريات الامور الراهنة على مختلف المستويات.

Advertisement

وفي بيان صادر عن المكتب الاعلامي في مشيخة العقل لطائفة ، فان الشيخ ابي المنى قدم للشيخ الهجري خلال الاتصال بينهما التعازي بالشهداء، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

كذلك، أكد للهجري السعي الدؤوب للمساعدة في تأمين مستلزمات الحياة للاهل في مدينة ومناطقها، من خلال الخطوات التي اتخذتها مشيخة العقل والمجلس المذهبي اخيراً لدعم اهالي السويداء، وكذلك لمضاعفة الجهود من اجل تثبيت وحدة الجبل وصون منعته والحفاظ على هويته الاصيلة، وتوازيا السعي الدؤوب لتوفير الاستقرار، من خلال التواصل المستمر مع الجهات الدولية المؤثرة عبر سفاراتها في .

كذلك، تلقى الشيخ ابي المنى اتصالات من كبار شيوخ العشائر العربية، تم خلالها تبادل التأكيد على عمق العلاقة التي تربط الموحدين الدروز والعشائر، وعلى ضرورة التعاون لطي صفحة الأسى ومنع الاعتداء ووأد الفتنة.

وضمن السياق نفسه تلقى الشيخ ابي المنى اليوم اتصالات من بعض كبار شيوخ العشائر من ، في اطار السعي لانهاء الصدامات والأحداث وتوفير الاستقرار واستعادة الثقة.