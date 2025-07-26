بعد أنباء عن تفكيك مخيم تدريبي في عاليه.. توضيحٌ من "الجماعة"

نفت في ، اليوم السبت، الأنباء المتداولة عن وجود مخيم تدريبي مسلح تابع لها في ، قام الجيش بتفكيكه.

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وفي بيان صادر عن التابع لها، قالت الجماعة: "تناقلت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام خبراً مفاده أنّ الجيش فكّك مخيّماً تدريبياً مسلّحاً في منطقة عاليه، نُسب للجماعة الإسلامية. ي همّنا أن نؤكد للرأي أنّ الجماعة الإسلامية لا تملك أي مخيّمات تدريب مسلّحة في أي منطقة من لبنان، ولا تسعى إلى ذلك، وهي ملتزمة بالسلم الأهلي والاستقرار الأمني، وقد أكدت مرارًا تعاونها وتنسيقها الكامل مع الأجهزة المعنية في لبنان لترسيخ هذه الثوابت".



وأضاف: "كذلك، ترفض الجماعة تقديم أي ذريعة للعدو للاستمرار في عدوانه على لبنان، وتشدد على دعوتها الدائمة لاعتماد استراتيجية دفاعية تنسجم مع ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية حول الأمن الوطني ومتطلباته".



وختمت: "تدعو الجماعة إلى التحلّي بالدقّة والمسؤولية في تناول الأخبار، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن وحياة المواطنين والمؤسسات".