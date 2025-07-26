Advertisement

لبنان

بعد أنباء عن تفكيك مخيم تدريبي في عاليه.. توضيحٌ من "الجماعة"

Lebanon 24
26-07-2025 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1397012-638891681826045287.jpg
Doc-P-1397012-638891681826045287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، الأنباء المتداولة عن وجود مخيم تدريبي مسلح تابع لها في منطقة عاليه، قام الجيش بتفكيكه.
Advertisement
وفي بيان صادر عن مكتب الإعلام التابع لها، قالت الجماعة: "تناقلت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام خبراً مفاده أنّ الجيش فكّك مخيّماً تدريبياً مسلّحاً في منطقة عاليه، نُسب للجماعة الإسلامية. يهمّنا أن نؤكد للرأي العام اللبناني أنّ الجماعة الإسلامية لا تملك أي مخيّمات تدريب مسلّحة في أي منطقة من لبنان، ولا تسعى إلى ذلك، وهي ملتزمة بالسلم الأهلي والاستقرار الأمني، وقد أكدت مرارًا تعاونها وتنسيقها الكامل مع الأجهزة المعنية في لبنان لترسيخ هذه الثوابت".

وأضاف: "كذلك، ترفض الجماعة تقديم أي ذريعة للعدو الإسرائيلي للاستمرار في عدوانه على لبنان، وتشدد على دعوتها الدائمة لاعتماد استراتيجية دفاعية تنسجم مع ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية حول الأمن الوطني ومتطلباته".

وختمت: "تدعو الجماعة وسائل الإعلام إلى التحلّي بالدقّة والمسؤولية في تناول الأخبار، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن وحياة المواطنين والمؤسسات".
 
 
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": أنباء عن استهداف إسرائيلي لمحمد الغماري رئيس أركان جماعة الحوثي في اليمن
lebanon 24
27/07/2025 06:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح حول مناورة تدريبية في أعالي الضنية
lebanon 24
27/07/2025 06:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالات أنباء إيرانية: خامنئي يحضر فعالية في أول ظهور علني له منذ أسابيع
lebanon 24
27/07/2025 06:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
في زحلة.. تفكيك وإخلاء "مخيم" غير قانوني
lebanon 24
27/07/2025 06:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:59 | 2025-07-26
23:02 | 2025-07-26
23:07 | 2025-07-26
23:19 | 2025-07-26
23:13 | 2025-07-26
16:59 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24