Advertisement

لبنان

جلسة نيابية الأسبوع المقبل لهيكلة المصارف واستقلالية القضاء

Lebanon 24
26-07-2025 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1397035-638891947317953029.jpg
Doc-P-1397035-638891947317953029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد مجلس النواب الاسبوع المقبل جلسة عامة تشريعية بعد الجلسة الرقابية التي عقدها الاربعاء الماضي، وهي تندرج في اطار اقرار المجلس للقوانين الاصلاحية المالية والقضائية من خلال ادراج قانونين بارزين على جدول الاعمال: قانون هيكلة وتنظيم المصارف، وقانون استقلالية القضاء.
Advertisement
 
وقالت مصادر نيابية لـ"الديار" انها تتوقع ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل. ونقل زواره انه حريص على عقدها قبل نهاية الشهر الجاري.
 
وكان موضوع الجلسة من أبرز المواضيع التي تناولها الرئيس بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة أمس.
 
وقالت مصادر مطلعة ان هناك تقاطعاً إيجابياً بين المجلس والحكومة حول استكمال السير بالاصلاحات واقرار القوانين الاصلاحية، مشيرة إلى أن هذا المسار هو جزء من الورقة اللبنانية والتزام لبنان تجاه المجتمع الدولي بانجاز ملف الاصلاحات.
 
ومن المتوقع ان يترأس الرئيس بري اوائل الاسبوع اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.
 
ومن المقرر ان تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان غدا جلسة لها لمناقشة وانجاز قانون هيكلة المصارف بعد ان انتهت اللجنة الفرعية من درسه وتوصلت الى صيغة حول عدد من نقاط الخلاف التي برزت لا سيما في شأن الهيئة المصرفية العليا.
 
وقالت المصادر النيابية أن لجنة المال ستنجز درس مشروع القانون غداً لادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشيرة الى انه يعتبر من ابرز القوانين الاصلاحية المالية، بعد ان كان المجلس اقر القانون المتعلق بالسرية المصرفية بتعديلاته الجديدة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جابر: اجتماع الثلاثاء لمعالجة الفجوة المالية.. وجلسة نيابية لهيكلة المصارف
lebanon 24
27/07/2025 10:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر: في 30 تموز إن شاء الله سيكون هناك جلسة نيابية لإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف
lebanon 24
27/07/2025 10:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الحكومة عملت على تحديث مشروع قانون استقلالية القضاء وأرسلناه إلى مجلس النواب
lebanon 24
27/07/2025 10:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن": مجلس الشيوخ الأميركي يعقد جلسة مغلقة الأسبوع المقبل بشأن إيران
lebanon 24
27/07/2025 10:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-07-27
03:00 | 2025-07-27
02:47 | 2025-07-27
02:36 | 2025-07-27
02:29 | 2025-07-27
02:15 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24