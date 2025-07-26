جلسة نيابية الأسبوع المقبل لهيكلة المصارف واستقلالية القضاء

يعقد مجلس النواب الاسبوع المقبل جلسة عامة تشريعية بعد الجلسة الرقابية التي عقدها الاربعاء الماضي، وهي تندرج في اطار اقرار المجلس للقوانين الاصلاحية المالية والقضائية من خلال ادراج قانونين بارزين على جدول الاعمال: قانون هيكلة وتنظيم المصارف، وقانون استقلالية .

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وقالت مصادر نيابية لـ"الديار" انها تتوقع ان يدعو الى عقد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل. ونقل زواره انه حريص على عقدها قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان موضوع الجلسة من أبرز المواضيع التي تناولها مع رئيس الحكومة نواف سلام في أمس.

وقالت مصادر مطلعة ان هناك تقاطعاً إيجابياً بين المجلس والحكومة حول استكمال السير بالاصلاحات واقرار القوانين الاصلاحية، مشيرة إلى أن هذا المسار هو جزء من الورقة والتزام تجاه بانجاز ملف الاصلاحات.

ومن المتوقع ان يترأس الرئيس اوائل الاسبوع اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.

ومن المقرر ان تعقد والموازنة برئاسة رئيسها غدا جلسة لها لمناقشة وانجاز قانون هيكلة المصارف بعد ان انتهت اللجنة الفرعية من درسه وتوصلت الى صيغة حول عدد من نقاط الخلاف التي برزت لا سيما في شأن الهيئة المصرفية .

وقالت المصادر النيابية أن لجنة المال ستنجز درس مشروع القانون غداً لادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشيرة الى انه يعتبر من ابرز القوانين الاصلاحية المالية، بعد ان كان المجلس اقر القانون المتعلق بالسرية المصرفية بتعديلاته الجديدة.