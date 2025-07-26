بالفيديو.. فنان يبكي زياد الرحباني على المسرح!

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو للفنان الذي بكا مُتأثراً برحيل الفنان ، أمس السبت.

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وظهر خيري على المسرح وهو يذرف الدموع خلال إحيائه حفلاً في ، وخلفه صورة للراحل ، وفق الفيديو المُتداول.

وخلال الحفل، أدّى خيري أغنية "سألوني الناس" التي كان الرحباني لحّنها لوالدته حينما كان في شبابه.