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لبنان
بالفيديو.. فنان يبكي زياد الرحباني على المسرح!
Lebanon 24
26-07-2025
|
23:48
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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو للفنان
محمد خيري
الذي بكا مُتأثراً برحيل الفنان
زياد الرحباني
، أمس السبت.
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وظهر خيري على المسرح وهو يذرف الدموع خلال إحيائه حفلاً في
بيروت
، وخلفه صورة للراحل
الرحباني
، وفق الفيديو المُتداول.
وخلال الحفل، أدّى خيري أغنية "سألوني الناس" التي كان الرحباني لحّنها لوالدته
السيدة فيروز
حينما كان في شبابه.
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