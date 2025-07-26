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لبنان

بالفيديو.. فنان يبكي زياد الرحباني على المسرح!

Lebanon 24
26-07-2025 | 23:48
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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو للفنان محمد خيري الذي بكا مُتأثراً برحيل الفنان زياد الرحباني، أمس السبت.
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وظهر خيري على المسرح وهو يذرف الدموع خلال إحيائه حفلاً في بيروت، وخلفه صورة للراحل الرحباني، وفق الفيديو المُتداول.
 
 
وخلال الحفل، أدّى خيري أغنية "سألوني الناس" التي كان الرحباني لحّنها لوالدته السيدة فيروز حينما كان في شبابه.
 
 
 
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