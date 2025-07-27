هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى

قال مصدر طبي إن دخول البطريرك الى المستشفى لم يكن سببه توعكاً معوياً ، كما اشيع، بل عوارض في القلب.

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وقال المصدر إنَّ "الكشف والمعاينة الطبية بيّنا أن البطريرك إنتابته عوارض في القلب سارع الطاقم الطبي الى معالجتها، وهو بات اليوم على ما يرام".