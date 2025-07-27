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لبنان
هذا ما حصل مع الراعي قبل إدخاله المستشفى
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-07-2025
|
01:15
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قال مصدر طبي إن دخول البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
الى المستشفى لم يكن سببه توعكاً معوياً ، كما اشيع، بل عوارض في القلب.
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وقال المصدر إنَّ "الكشف والمعاينة الطبية بيّنا أن البطريرك إنتابته عوارض في القلب سارع الطاقم الطبي الى معالجتها، وهو بات اليوم على ما يرام".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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