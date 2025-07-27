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لبنان

بعد اللهيب الحار.. متى تعود الأجواء معتدلة في لبنان؟

Lebanon 24
27-07-2025 | 03:35
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يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويستمر تأثيريها حتى يوم غد الإثنين حيث تنحسر تدريجياً وتتحول الأجواء الى معتدلة يوم الثلاثاء المقبل.
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الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
 الأحد: غائم جزئيًاً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالحر، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي إلى سوء في الرؤية كما تنشط الرياح أحيانًا.

 
الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تخف نسبة الرطوبة مما يخفف من الشعور بالحر.
 
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها في المناطق الجبلية والساحلية وتلامس معدلاتها في الداخل كما تنشط الرياح أحياناً.
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