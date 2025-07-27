Advertisement

لبنان

الخازن يؤيد دعوة بري: خطوة إصلاحية طال انتظارها

Lebanon 24
27-07-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1397125-638892152325401974.jpg
Doc-P-1397125-638892152325401974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الوزير السابق وديع الخازن بيانًا، أعرب فيه عن دعمه للدعوة المرتقبة التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيهها لعقد جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، والتي تندرج ضمن مسار الإصلاح المالي والقضائي من خلال إدراج قانون هيكلة وتنيظم المصارف واستقلالية القضاء على جدول الأعمال.
Advertisement
واعتبر أن هذه المبادرة التشريعية التي تتماشى مع توجهات الحكومة وتطلعات اللبنانيين ومطالب المجتمعين العربي والدولي، تمثل خطوة ضرورية طال انتظارها، وتعكس إرادة سياسية جدية في استنهاض ما تبقى من مقومات الدولة.

وثمّن حرص الرئيس بري على عقد الجلسة قبل نهاية الشهر الحالي، ودعا جميع الكتل النيابية إلى مقاربة هذا الاستحقاق الوطني بروح من المسؤولية، بعيدًا عن الحسابات الفئوية والضيقة، لما فيه مصلحة لبنان العليا.

وختم مؤكدا أن الأوضاع الراهنة في البلاد، لا تحتمل المماطلة ولا مزيدًا من التراخي، والإصلاح اليوم لم يعد خيارًا، بل أصبح واجبًا وطنيًا مُلحًا لإنقاذ لبنان وإعادة الثقة بمؤسساته".
مواضيع ذات صلة
نائب "أمل" شكر وقفة عون المشرفة التي طال انتظارها
lebanon 24
27/07/2025 20:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن اتصل بشيخ العقل: نؤيد مواقفه الوطنية الجامعة وسط الظروف الدقيقة
lebanon 24
27/07/2025 20:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني: تعيين مجلس إدارة هيئة الطيران إنجاز طال انتظاره
lebanon 24
27/07/2025 20:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
طال انتظارها.. منصة "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة فما هي؟
lebanon 24
27/07/2025 20:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2025-07-27
12:56 | 2025-07-27
12:41 | 2025-07-27
12:35 | 2025-07-27
12:28 | 2025-07-27
12:15 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24