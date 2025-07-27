الخازن يؤيد دعوة بري: خطوة إصلاحية طال انتظارها

أصدر الوزير السابق بيانًا، أعرب فيه عن دعمه للدعوة المرتقبة التي يعتزم توجيهها لعقد جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، والتي تندرج ضمن المالي والقضائي من خلال إدراج قانون هيكلة وتنيظم المصارف واستقلالية على جدول الأعمال.

Advertisement

واعتبر أن التشريعية التي تتماشى مع توجهات الحكومة وتطلعات اللبنانيين ومطالب المجتمعين العربي والدولي، تمثل خطوة ضرورية طال انتظارها، وتعكس إرادة سياسية جدية في استنهاض ما تبقى من مقومات الدولة.



وثمّن حرص على عقد الجلسة قبل نهاية الشهر الحالي، ودعا جميع الكتل النيابية إلى مقاربة هذا بروح من المسؤولية، بعيدًا عن الحسابات الفئوية والضيقة، لما فيه مصلحة .



وختم مؤكدا أن الأوضاع الراهنة في البلاد، لا تحتمل المماطلة ولا مزيدًا من التراخي، والإصلاح اليوم لم يعد خيارًا، بل أصبح واجبًا وطنيًا مُلحًا لإنقاذ لبنان وإعادة الثقة بمؤسساته".