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لبنان

بُشرى سارّة لقطاع التعليم الرسمي في لبنان... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
27-07-2025 | 05:22
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أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، مشروعًا جديدًا يهدف إلى دعم وتطوير قطاع التعليم الرسمي في لبنان.

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ويُنفَّذ هذا المشروع من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وقد جرى الإعلان عنه خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، وسفير اليابان في لبنان، ماجوشي ماسايوكي، والمدير الإقليمي لمكتب UNOPS في عمّان، محمد عثمان أكرم، والممثل الرئيسي لمكتب JICA في عمّان، شينغو موريهاتا، بالإضافة إلى المدير العام للتربية، فادي يرق، ومدير البرامج في مكتب UNOPS في بيروت، نبيل بزي، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات في الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء.

وتحدثت منسقة المشروع المستشارة التربوبة  رامونا الدنف فقالت: "يهدف المشروع الحالي إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية لمديري المدارس اللبنانية ، وتطوير خطط تحسين المدارس  SIP  نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لحكومة اليابان، ولوكالة JICA، ولمكتب UNOPS، على دعمهم القيّم وتعاونهم المثمر في إنجاح هذا المشروع".


بعد ذلك تحدثت كرامي عن "امتنان وزارة التربية لمسار التعاون مع جايكا وخصوصا في البرنامج SIP الذي يتماشى مع استراتيجية الوزارة في بناء القدرات القيادية للتطوير المنطلق من المدرسة كاولوية في خطة الوزارة للنهوض". وبينت ان "لبنان يملك العديد من التجارب المنبثقة من الأبحاث والبرامج التدريبية السابقة التي تناولت القيادة المنطلقة من المدرسة".

ووعدت بانها ستدعم تنفيذ هذا المشروع "بنجاح كفرصة لتفعيل وتسريع الوصول للاهداف التطويرية المرجوة". وشكرت في كلمتها السفير الياباني وجايكا على دعمهم المستمر لوزارة التربية والتعليم العالي.
 
ثم كانت مداخلة لمنسقة مكتب جايكا زينا خلف عرضت في خلالها تفاصيل المشروع الذي يبدأ من تموز 2025 وينتهي بشهر آذار 2026 و يتألف من ثلاثة مكونات : المكون الأول برنامج الـتأهيل والترميم لعدد من المدارس ، والمكون الثاني  برنامج تأهيل المدراس بأثاث ومعدات مدرسية ، والمكون الثالث خطة التطوير المدرسي على ان تبلغ كلفة المنحة الاجمالية حوالي مليون ومئتي الف دولار.
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