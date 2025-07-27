بُشرى سارّة لقطاع التعليم الرسمي في لبنان... إليكم التفاصيل!

أطلقت ، بالتعاون مع الوكالة للتعاون الدولي (JICA)، مشروعًا جديدًا يهدف إلى دعم وتطوير قطاع التعليم الرسمي في .

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ويُنفَّذ هذا المشروع من قبل لخدمات المشاريع (UNOPS)، وقد جرى الإعلان عنه خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، وسفير في لبنان، ماجوشي ماسايوكي، والمدير الإقليمي لمكتب UNOPS في عمّان، محمد عثمان أكرم، والممثل لمكتب JICA في عمّان، شينغو موريهاتا، بالإضافة إلى للتربية، ، ومدير البرامج في مكتب UNOPS في ، نبيل بزي، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات في الوزارة والمركز للبحوث والإنماء.