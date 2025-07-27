بُشرى سارّة لقطاع التعليم الرسمي في لبنان... إليكم التفاصيل!

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، مشروعًا جديدًا يهدف إلى دعم وتطوير قطاع التعليم الرسمي في لبنان.
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ويُنفَّذ هذا المشروع من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وقد جرى الإعلان عنه خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، وسفير اليابان في لبنان، ماجوشي ماسايوكي، والمدير الإقليمي لمكتب UNOPS في عمّان، محمد عثمان أكرم، والممثل الرئيسي لمكتب JICA في عمّان، شينغو موريهاتا، بالإضافة إلى المدير العام للتربية، فادي يرق، ومدير البرامج في مكتب UNOPS في بيروت، نبيل بزي، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات في الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء.