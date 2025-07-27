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لبنان

"درون" إسرائيلية تسبب حريقًا في الناقورة.. والدفاع المدني يعمل على إخماده

Lebanon 24
27-07-2025 | 07:51
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ألقت "درون"  إسرائيلية قنبلة حارقة في منطقة حامول في الناقورة، مما تسبب في اندلاع حريق واسع.
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ويباشر الدفاع المدني وعدد من الجمعيات المحلية جهودًا مكثفة لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.
 
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