"درون" إسرائيلية تسبب حريقًا في الناقورة.. والدفاع المدني يعمل على إخماده

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ألقت " " إسرائيلية قنبلة حارقة في منطقة في ، مما تسبب في اندلاع حريق واسع.ويباشر الدفاع المدني وعدد من الجمعيات المحلية جهودًا مكثفة لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.