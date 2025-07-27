ابي رميا عن سلاح "حزب الله": تحوّل إلى عبء ويجب تسليمه

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ووجه في حديث للـmtv "رسالة إلى حزب الله" قائلا: "السلاح تحوّل إلى عبء، يجب تسليمه إلى ، وعلينا ان نفهم ان الدولة القوية والقادرة هي التي تطمئن، والسلاح عنصر من عناصر السيادة لذا يجب تسليمه ليكون عنصر قوة اضافي".وتخوّف أبي رميا من "حروب تدميرية جديدة وعدوان اسرائيلي يتخطى الحدود التي شهدناها في تشرين اذا لم يتم تسليم السلاح".من جهة أخرى قال أبي رميا: "لا يوجد عاقل في يتمنى اندلاع حرب بين حزب الله والمؤسسة العسكرية، وهناك وعي بألا عودة للحرب الأهلية وعلى حزب الله أن يسلّم سلاحه طوعًا للجيش اللبناني وليس ان يتم نزعه. ولكن في المقلب الآخر يجب الحصول على ضمانات لتأمين السيادة اللبنانية واخراج اسرائيل من الجنوب اللبناني حيث هناك استحالة على لبنان لإخراجها عسكريا لذا على ان يقوم بدوره، فلا يجوز ان يطلب من لبنان حل مسألة السلاح من دون ان يقوم بالسهر على تطبيق المواثيق الدولية، فكيف تدعي الدول دعم وتترك الاسرائيلي للبنان قنبلة موقوتة؟".ودعا "حزب الله" الى "التعاطي بواقعية تحاكي المصلحة الوطنية"، كما طالب ب"جلسات لمجلس النواب لمناقشة الورقة الاميركية التي لم نطلع عليها كنواب".أضاف: "رئيس الجمهورية يقوم بدوره ويدير المفاوضات الا ان الحكومة هي المسؤولة عن وضع خارطة طريق تعتمد على وخطاب القسم والبيان الوزاري لوضع الآلية لحصرية السلاح وعليها ان تخصص جلسات لمجلس الوزراء لذلك، وأن يأتي وزراء حزب الله بمقاربة جديدة واقعية تتناغم مع الرأي العام اللبناني، بالتالي يجب تسريع وتيرة للوصول الى آلية تنفيذية لحصرية السلاح".