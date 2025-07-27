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لبنان

جنوب لبنان.. الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة

Lebanon 24
27-07-2025 | 11:34
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واصلت حفارات الجيش الاسرائيلي عمليات توسيع وتحصين الموقع المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في تلة الحمامص  قرب سهل الخيام، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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