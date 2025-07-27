بو عاصي: حزب الله لن يتخلى عن سلاحه لأنه أداة إيرانية

Advertisement

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب على أن " لن يتخلى عن سلاحه لأنه أداة إيرانية في المنطقة"، واصفًا إياه بـ"تنظيم عسكري أمني لا يتجزأ ولا يتبع للدولة ، بل لإيران لأسباب دينية وأمنية وعقائدية".وفي مقابلة تلفزيونية، اعتبر أن غياب مشروع واضح للسلطة التنفيذية يُظهر انعدام الرؤية، وقال: "من غير المقبول أن تتهرب الدولة من مسؤولية فرض السيادة بحجة تجنب ، لأن ذلك يعكس هشاشة البنية الوطنية". وأكد أن "الحل الوحيد هو بسط الدولة سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية وامتلاكها الحصري للسلاح".وفي ما يخص الجنوب، أشار إلى أن "حزب الله لم يفكك بنيته العسكرية، بل سلّم بعض المواقع فقط، ولا يزال يحتفظ بأماكن عسكرية جنوب يمنع الجيش واليونيفيل من دخولها".