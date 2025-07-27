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لبنان

بو عاصي: حزب الله لن يتخلى عن سلاحه لأنه أداة إيرانية

Lebanon 24
27-07-2025 | 12:12
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شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على أن "حزب الله لن يتخلى عن سلاحه لأنه أداة إيرانية في المنطقة"، واصفًا إياه بـ"تنظيم عسكري أمني لا يتجزأ ولا يتبع للدولة اللبنانية، بل لإيران لأسباب دينية وأمنية وعقائدية".
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وفي مقابلة تلفزيونية، اعتبر بو عاصي أن غياب مشروع واضح للسلطة التنفيذية يُظهر انعدام الرؤية، وقال: "من غير المقبول أن تتهرب الدولة من مسؤولية فرض السيادة بحجة تجنب الحرب الأهلية، لأن ذلك يعكس هشاشة البنية الوطنية". وأكد أن "الحل الوحيد هو بسط الدولة سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية وامتلاكها الحصري للسلاح".

وفي ما يخص الجنوب، أشار إلى أن "حزب الله لم يفكك بنيته العسكرية، بل سلّم بعض المواقع فقط، ولا يزال يحتفظ بأماكن عسكرية جنوب الليطاني يمنع الجيش واليونيفيل من دخولها".
 
 
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