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لبنان

دعوة من أصدقاء الراحل زياد الرحباني

Lebanon 24
27-07-2025 | 15:54
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دعا  أصدقاء الفنان الراحل زياد الرحباني جميع محبيه الى المشاركة في تشييعه من أمام مستشفى خوري، قبل انطلاق النعش المحيدثة في بكفيا، وذلك عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الإثنين .
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