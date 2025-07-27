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لبنان

رياضيًا.. إنجاز جديد لوزارة الإعلام

Lebanon 24
27-07-2025 | 15:57
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 نجح وزير الإعلام بول مرقص في تأمين حقوق النقل الأرضي والفضائي لمباريات بطولة غرب آسيا لكرة السلة للإناث دون 16 سنة، التي يستضيفها لبنان بين 28 تموز و1 آب 2025، على ملعب مجمّع سمية سليم الرياضي في بكفيا.
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البطولة، التي تنظمها اتحاد غرب آسيا لكرة السلة تحت إشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة، تشهد مشاركة أربعة منتخبات هي: لبنان، إيران، سوريا، والأردن، وتُبث المباريات يوميًا عبر تلفزيون لبنان عند الساعة التاسعة مساءً.
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لبنان

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