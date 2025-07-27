رياضيًا.. إنجاز جديد لوزارة الإعلام

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البطولة، التي تنظمها اتحاد لكرة السلة تحت إشراف لكرة السلة، تشهد مشاركة أربعة منتخبات هي: لبنان، ، ، والأردن، وتُبث المباريات يوميًا عبر تلفزيون لبنان عند الساعة التاسعة مساءً.