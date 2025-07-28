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لبنان

احصاءات التحكم: قتيلان و12 جريحا في 8 حوادث سير

Lebanon 24
28-07-2025 | 00:12
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أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث بسقوط قتيلين و12 جريحا في 8 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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