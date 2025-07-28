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لبنان

قبيسي: حماية الحدود وتعزيز قوة لبنان واجب وطني

Lebanon 24
28-07-2025 | 00:28
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اعتبر النائب هاني قبيسي، ان "من واجب جميع أركان الدولة تأمين استقرار وطننا بحماية حدوده".
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وقال: "نحن نستقبل جميع الموفدين، وكلنا ثقة بدولة الرئيس نبيه بري، لأننا لا نريد لهذا الوطن أن يكون ضعيفا، سنواجه، وسنصمد ونسعى لتحقيق القوة للبنان لأننا رأينا على مساحة المشهد العربي سياسات متجددة توحي بظلم وإستعمارات جديدة وبطريقة جديدة لمنطقة الشرق الاوسط، هذا ما يسعون اليه ونحن نسعى ليبقى لبنان قويا بمقاومته وجيشه وشعبه".
أضاف: "عبر توحيد موقفنا كلبنانيين، نتمكن من الحفاظ على قوة هذا الوطن في وجه التحديات والاعتداءات الاسرائيلية".
تابع: "نحن لا نستطيع التخلي عن عناصر قوتنا في الوقت الذي تمعن فيه اسرائيل قتلا وتخريبا وتدميرا، ويرفض الغرب ورعاة وقف اطلاق النار تقديم ضمانات للشعب اللبناني ولأهل الجنوب والدولة اللبنانية".
وقال: "أما أن يترك لبنان مكشوفا في الطريق التي يسعى البعض اليها، فهي سياسات خاطئة لا تؤمن الاستقرار الداخلي للبنان ولا تؤمن الحدود والسيادة، بل يترك ضعيفا امام الصهاينة ومن يدعمهم، ونحن نسعى دائما للوصول إلى مواقف مشرفة نحافظ فيها على حماية لبنان وتحرير ارضه من الاحتلال وتأمين حدوده وتأمين قوة للجيش اللبناني قادرة على المواجهة وعندها نبحث في كل الامور".
ورأى أن "ما يطرحونه هذه الايام، هو إضعاف للبنان وتركه امام المجهول. ففي الداخل اللبناني اصبح الملف على مستوى الدولة اللبنانية جيدا ، انتخبنا رئيسا للجمهورية وشكلنا حكومة وبالتالي يسعى مجلس الوزراء الى ملء الفراغ في مؤسسات الدولة وتسيير الامور بشكل طبيعي على مستوى كيان الدولة والحفاظ على المؤسسات، وما يبقى فهذا واجب كل أركان الدولة لتأمين استقرار وطننا بحماية حدوده وتأمين عناصر القوة لمواجهة العدو وسياسات عادلة ليبقى لبنان حرا وسياديا، دولة حقيقية تحمي ابناءها بجيشها وبمقاومتها". (الوكالة الوطنية)
 
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