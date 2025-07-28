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لبنان

اجراءات أمنية مشددة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-07-2025 | 01:45
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تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت إجراءات أمنية مشددة ينفذها حزب الله، وسط استنفار غير علني او ظاهر لعناصره.
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وتأتي هذه التدابير في سياق رفع مستوى الجهوزية تحسبًا لأي خرق أمني محتمل من قبل مجموعات إرهابية، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة والتطورات الميدانية في أكثر من ساحة.
مصادر مطلعة أفادت بأن الإجراءات تشمل اقامة مراكز متنقلة، ومراقبة مكثفة للحركة في بعض المناطق الحساسة. وتنسجم هذه التحركات مع الحملة الواسعة التي تنفذها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مختلف المناطق والتي أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى خلايا تخطط لأعمال تخريبية داخل البلاد.

المصدر: لبنان 24
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