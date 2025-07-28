اجراءات أمنية مشددة

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تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت إجراءات أمنية مشددة ينفذها ، وسط استنفار غير علني او ظاهر لعناصره.وتأتي هذه التدابير في سياق رفع مستوى الجهوزية تحسبًا لأي خرق أمني محتمل من قبل مجموعات إرهابية، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة والتطورات الميدانية في أكثر من ساحة.مصادر مطلعة أفادت بأن الإجراءات تشمل اقامة مراكز متنقلة، ومراقبة مكثفة للحركة في بعض المناطق الحساسة. وتنسجم هذه التحركات مع الحملة الواسعة التي تنفذها في مختلف المناطق والتي أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى خلايا تخطط لأعمال تخريبية داخل البلاد.