"مهرجانات الارز": خطأ وهفوة

Advertisement

سقط حفل الفنان في في هفوة لم يتنبه لها المنظمون ولا الفنان نفسه، بالرغم من نجاح الحفل على المستوى الفني والجماهيري، إلا أن عدم ذكر ولو كلمة واحدة عن وفاة الفنان الذي صودف في اليوم ذاته للحفل شكّل إمتعاضاً للوسط الفني ومحبي .المصدر ختم بالقول أن عددا كبيرا من الحفلات التي حصلت ليلة السبت على مستوى كله تم ذكر فيها زياد الرحباني وفنه كتحية لوداعه.