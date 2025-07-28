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لبنان

"مهرجانات الارز": خطأ وهفوة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-07-2025 | 02:15
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سقط حفل الفنان وائل كفوري في  مهرجانات الأرز الدولية في هفوة لم يتنبه لها المنظمون ولا الفنان نفسه، بالرغم من نجاح الحفل على المستوى الفني والجماهيري، إلا أن عدم ذكر ولو كلمة واحدة عن وفاة الفنان زياد الرحباني الذي صودف في اليوم ذاته للحفل شكّل إمتعاضاً للوسط الفني ومحبي الرحباني
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المصدر ختم بالقول أن عددا كبيرا من الحفلات التي حصلت ليلة السبت على مستوى لبنان كله تم ذكر فيها زياد الرحباني وفنه كتحية لوداعه.
المصدر: لبنان 24
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