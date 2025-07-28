بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان

أعلن في ، في بيان، أنّه "بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٥ فقد الإتصال باللبناني الشهاب من أهالي بلدة الوزاني وتم العثور عليه مقتولا في محلة عند طريق المستشفى باتجاه الوادي. ودارت الشبهات حول السوري ا. ع. تولد ١٩٩٨، الذي توارى عن الأنظار".

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أضاف البيان:" عليه باشرت القطعات المعنية في العام بعملها الإستقصائي لتحديد مكان وجوده، و بنتيجة عملية أمنية نوعية تمكنت للأمن العام من إستدراجه من و توقيفه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٥، في منطقة القاع. وبنتيجة التحقيقات الأولية اعترف بإرتكابه جريمة القتل بدوافع شخصية إنتقامية و فراره الى سوريا".

ختم:" يتم متابعة التحقيقات بإشراف المختص" .