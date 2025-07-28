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لبنان
بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان
Lebanon 24
28-07-2025
|
05:07
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أعلن
مكتب شؤون الإعلام
في
المديرية العامة للأمن العام
، في بيان، أنّه "بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٥ فقد الإتصال باللبناني
أحمد مصطفى
الشهاب من أهالي بلدة الوزاني وتم العثور عليه مقتولا في محلة
ميس الجبل
عند طريق المستشفى باتجاه الوادي. ودارت الشبهات حول السوري ا. ع. تولد ١٩٩٨، الذي توارى عن الأنظار".
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أضاف البيان:" عليه باشرت القطعات المعنية في
المديرية العامة للأمن
العام بعملها الإستقصائي لتحديد مكان وجوده، و بنتيجة عملية أمنية نوعية تمكنت
المديرية العامة
للأمن العام من إستدراجه من
سوريا
و توقيفه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٥، في منطقة القاع. وبنتيجة التحقيقات الأولية اعترف بإرتكابه جريمة القتل بدوافع شخصية إنتقامية و فراره الى سوريا".
ختم:" يتم متابعة التحقيقات بإشراف
القضاء
المختص" .
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