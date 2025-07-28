Advertisement

لبنان

كم أنتِ عظيمة يا فيروز!

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
28-07-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1397524-638893026846723695.jpg
Doc-P-1397524-638893026846723695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم الألم على فقدان الفنان الراحل زياد الرحباني، هناك مشهدٌ واحد يشفي القلوب من وجع شديد، وهو رؤية السيدة فيروز التي تبعثُ الأملَ في قلوب اللبنانيين الذين أحبوها على مر السنوات والعقود.
Advertisement
 
في وداع زياد في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة - بكفيا، دخلت فيروز، الأمُّ الموجوعة، لإلقاء نظرة الوداع على نجلها الراحل.. مُتشحة بالأسود، أطلّت فيروز ومعها روحٌ عظيمة لم تكسرها غدرات الزمن ولا أوجاع الأيام..
 
زياد هو الحدث.. وفيروز هي المشهد.. تلك السيدة التي حافظت على حياة بعيدة عن الأضواء، اتجهت الأنظار إليها والحبّ يشدو في قلوب الجميع الذين لهثوا لرؤيتها ولسرقة نظرةٍ منها أو سلام..
 
كم أنت عظيمة يا فيروز.. كم أنتَ قوية رغم الألم.. كم أنتِ عزيزة النفس.. كم أنتَ صلبة.. كم أنتِ حنونة، عطوفة.. علاقتك بزياد لم تكن علاقة عابرة.. لم تكن علاقة أمّ بولدها فقط، بل كانت أبعد من ذلك بكثير.. الروحُ ارتبطت ببعضها، تناغمت، تآلفت.. تعاظمت.. اكتملت..
 
في وداع زياد، لا يسعنا إلا أن نقول: أطال الله بعمرِك يا فيروز.. أنتِ الروح التي يتنفس منها الجميع حياته.. حباً ووطنية!
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
باسيل نعى زياد الرحباني: سلام لروحك يا ابن فيروز وعاصي
lebanon 24
28/07/2025 16:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نتطلع إلى جعل أميركا عظيمة وثرية وأكثر قوة وأمنا مرة أخرى
lebanon 24
28/07/2025 16:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القرنبيط.. غذاء بسيط بفوائد عظيمة
lebanon 24
28/07/2025 16:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لقد شهدنا الليلة انتصارا عظيما في مجلس الشيوخ بتمرير مشروع القانون العظيم والكبير والجميل
lebanon 24
28/07/2025 16:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-07-28
09:00 | 2025-07-28
07:30 | 2025-07-28
04:46 | 2025-07-28
09:12 | 2025-07-28
09:09 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24