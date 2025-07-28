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لبنان

كلمة لأمين عام "حزب الله" في هذا الموعد

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:23
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يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد فؤاد علي شكر، عند الساعة السادسة من عصر يوم الأربعاء 30 تموز 2025.
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