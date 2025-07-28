"المبرّات الخيرية" تنفي انتماءها السياسي

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أضاف البيان:" تؤكد الجمعية بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. إن جمعية المبرّات الخيرية هي إنسانية مستقلة، لا ترتبط بأي طرف أو حزب سياسي، ولا تشارك في أي نشاط سياسي".