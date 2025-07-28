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لبنان

"المبرّات الخيرية" تنفي انتماءها السياسي

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:09
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صدر عن جمعية "المبرات الخيرية"، البيان الاتي : "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا معلومات مغلوطة تدعي انتماء جمعية المبرات الخيرية لجهة سياسية معينة".
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أضاف البيان:" تؤكد الجمعية بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. إن جمعية المبرّات الخيرية هي مؤسسة خيرية إنسانية مستقلة، لا ترتبط بأي طرف أو حزب سياسي، ولا تشارك في أي نشاط سياسي".

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