سلسلة لقاءات للمفتي دريان في دار الفتوى

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أضاف: "وضعت سماحته بأجواء التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية في ، وتمنيت عليه المساعدة وبذل جهوده في سبيل تظهير تشكيلات قضائية تفيد كل لبنان وبخاصة العاصمة ، لأن العاصمة ترى من خلال التعيينات الأخيرة بأن حصتها قد تلاشت مع باقي مكونات المجتمع اللبناني، نحن في لبنان نسعى أن نكون جميعا سواسية وأن نتقاسم الخسائر والأرباح، واليوم في ظل هذه التشكيلات نرى أن هناك غبنا قد يصيب أهل بيروت، وبالتالي من الضروري تصحيحه".واستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت، وجرى البحث خلال اللقاء في أوضاع لبنان والمنطقة.كما استقبل سفير في لبنان بوراوي الإمام في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.والتقى الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية "إرادة" برئاسة لؤي ملص الذي اطلع المفتي على نشاطات وأعمال الجمعية، وجرى البحث في الشؤون الاجتماعية والأهلية والمعيشية.