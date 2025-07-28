Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات للمفتي دريان في دار الفتوى

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1397561-638893069608585991.jpg
Doc-P-1397561-638893069608585991.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب نبيل بدر الذي قال بعد اللقاء: "اكدنا دعمنا وتأييدنا لمواقف سماحته الوطنية والإسلامية وأهمية الالتفاف حول دار الفتوى الحاضنة للمسلمين ولجميع اللبنانيين، واطلعنا من سماحته على أجواء لقاءاته مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة التي تميزت بالود والصراحة وتعزيز التعاون  لما فيه مصلحة اللبنانيين كما تم البحث  في الكثير من المسائل وخاصة مسألة قانون العفو العام".
Advertisement

أضاف: "وضعت سماحته بأجواء التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية في لبنان، وتمنيت عليه المساعدة وبذل جهوده في سبيل تظهير تشكيلات قضائية تفيد كل لبنان وبخاصة العاصمة بيروت، لأن العاصمة ترى من خلال التعيينات الأخيرة بأن حصتها قد تلاشت مع باقي مكونات المجتمع اللبناني، نحن في لبنان نسعى أن نكون جميعا سواسية وأن نتقاسم الخسائر والأرباح، واليوم في ظل هذه التشكيلات نرى أن هناك غبنا قد يصيب أهل بيروت، وبالتالي من الضروري تصحيحه".

 واستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت، وجرى البحث خلال اللقاء في أوضاع لبنان والمنطقة.

كما استقبل سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

والتقى الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية "إرادة" برئاسة لؤي ملص الذي اطلع المفتي على نشاطات وأعمال الجمعية، وجرى البحث في الشؤون  الاجتماعية والأهلية  والمعيشية.
مواضيع ذات صلة
دريان: دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية
lebanon 24
28/07/2025 16:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان يمنح الشرع وسام دار الفتوى المذهّب: حريصون على نشر الفكر الإسلامي الوسطي
lebanon 24
28/07/2025 16:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لدريان
lebanon 24
28/07/2025 16:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي راشيا: دار الفتوى هي المرجعية المؤتمنة على الوطن
lebanon 24
28/07/2025 16:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-07-28
09:00 | 2025-07-28
07:30 | 2025-07-28
04:46 | 2025-07-28
09:12 | 2025-07-28
09:09 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24