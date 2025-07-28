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لبنان

حادثة مروّعة في طريق الجديدة... إليكم ما فعلته شابة

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شابة أقدمت على رمي نفسها من الطابق الخامس، في منطقة طريق الجديدة.
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وبحسب المعلومات، تُوفيت الشابة على الفور.
 
 
 
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