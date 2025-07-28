بري يدعو هيئة مكتب المجلس للاجتماع الثلاثاء... وجلسة مشتركة للجان الأربعاء

دعا ، هيئة إلى إجتماع في الأولى ظهر يوم غد الثلثاء في 29 الحالي.

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كما دعا لجان، المال والموازنة الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والتجارة والصناعة والتخطيط ، الاعلام والإتصالات الى جلسة مشتركه في تمام الساعه 11 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 30 تموز 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي :

- مشروع القانون المعجل الوارد المرسوم رقم 602 الى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7- 9 -2017 المتعلق بتنظيم .

- إقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.

- اقتراح قانون يجيز لبلدية الترخيص بانتاج الطاقه