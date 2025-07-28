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لبنان

بري يدعو هيئة مكتب المجلس للاجتماع الثلاثاء... وجلسة مشتركة للجان الأربعاء

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:37
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 دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في الأولى من بعد ظهر يوم غد الثلثاء في 29 تموز الحالي.
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كما دعا بري لجان، المال والموازنة الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الاعلام والإتصالات الى جلسة مشتركه في تمام الساعه 11 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 30 تموز 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي : 
-  مشروع القانون المعجل الوارد المرسوم رقم 602 الرامي الى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7- 9 -2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
- إقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.
- اقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص بانتاج الطاقه
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