Advertisement

لبنان

الحريري رحبت بالخطة الأمنية في الجنوب

Lebanon 24
28-07-2025 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1397594-638893122929768659.jpg
Doc-P-1397594-638893122929768659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحبت السيدة بهية الحريري بالخطة الأمنية التي أقرها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب وأعلن محافظ الجنوب منصور ضو بدء تنفيذها اليوم لمكافحة وإزالة المخالفات بكافة أشكالها . 
Advertisement

واعتبرت الحريري في بيان أن "إقرار وتنفيذ هذه الخطة ونجاحها يؤكد حضور الدولة ويعزز منطق القانون الذي يكون أمامه جميع المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات ، كما أن من شأن هذه الخطة بما تلحظه من مقررات وخطوات أن تمكن البلديات من ان تأخذ دورها كاملاً في تطبيق القوانين والحفاظ على النظام والسلامة العامة" .

اضافت:"اننا اذ نؤكد دعمنا لتنفيذ هذه الخطة ونشد على أيدي  القيمين عليها وفي مقدمهم سعادة المحافظ والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والبلديات ، ندعو جميع المواطنين الى التجاوب معها، ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز عديد القوى الأمنية والشرطة البلدية لتتمكن من القيام بواجباتها".
مواضيع ذات صلة
الملك سلمان: نجاح موسم الحج بفضل الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية المتكاملة
lebanon 24
28/07/2025 19:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري يشكر شعبة المعلومات: صمّام أمان الوطن
lebanon 24
28/07/2025 19:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأوضاع الأمنية والتطورات في الجنوب بين عون وهيكل
lebanon 24
28/07/2025 19:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري بحث والعميد حرب في الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب
lebanon 24
28/07/2025 19:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:14 | 2025-07-28
12:05 | 2025-07-28
11:47 | 2025-07-28
11:37 | 2025-07-28
11:35 | 2025-07-28
11:28 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24