الحريري رحبت بالخطة الأمنية في الجنوب

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رحبت بالخطة الأمنية التي أقرها الفرعي في الجنوب وأعلن محافظ الجنوب بدء تنفيذها اليوم لمكافحة وإزالة المخالفات بكافة أشكالها .واعتبرت في بيان أن "إقرار وتنفيذ هذه الخطة ونجاحها يؤكد حضور الدولة ويعزز منطق القانون الذي يكون أمامه جميع المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات ، كما أن من شأن هذه الخطة بما تلحظه من مقررات وخطوات أن تمكن البلديات من ان تأخذ دورها كاملاً في تطبيق القوانين والحفاظ على النظام والسلامة العامة" .اضافت:"اننا اذ نؤكد دعمنا لتنفيذ هذه الخطة ونشد على أيدي القيمين عليها وفي مقدمهم المحافظ والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والبلديات ، ندعو جميع المواطنين الى التجاوب معها، ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز عديد القوى الأمنية والشرطة البلدية لتتمكن من القيام بواجباتها".