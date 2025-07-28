اقتراح قانون جديد للأحوال الشخصية في لبنان.. هذه تفاصيله

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واعتبر ، أنّه لا يمكن الإستمرار من دون قانون موحد للأحوال الشخصيّة يحقق بشعبها مواطنة ومساواة في الحقوق والواجبات وذلك بكف يد المحاكم الطائفية المطلقة عن أحوال المواطنين الشخصية، وهو أصلاً إعتداء صارخ على القانون .أضاف:" واجب الدولة اليوم بمواطنيها تحويل الزواج من فعل أَسْرٍ لفعل شراكة وإخراجه من دوامة الإستبداد والتسلط، وتجاوز الخطاب الديني الذي يميّز بين امرأة وأخرى أو طفل وآخر وحتى رجلٍ وآخر قبل أن يرفض المساواة بين الجنسين".للاطلاع على الاقتراح كاملا