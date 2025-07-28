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لبنان

عن نتائج الامتحانات الرسمية.. هذا ما كُشف

Lebanon 24
28-07-2025 | 10:31
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صدر عن "رابطة طلاب لبنان"، بيان، لفت الى انه "بعد تداول أخبار غير دقيقة عبر بعض الصفحات حول صدور النتائج يوم غد، تواصلت رابطة طلاب لبنان مباشرة مع وزارة التربية والتعليم العالي، التي نفت بشكل قاطع هذه الشائعات وأكدت أن الوزارة وحدها هي الجهة الرسمية المخولة بتحديد وإعلان موعد صدور النتائج عبر منصاتها الرسمية".
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وأهابت الرابطة بـ"جميع الطلاب والأهالي عدم الانجرار وراء الإشاعات والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة، معلنة "نتابع الموضوع عن كثب، وسنوافيكم بأي جديد فور صدوره من الجهات الرسمية".
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