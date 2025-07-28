عن نتائج الامتحانات الرسمية.. هذا ما كُشف

Advertisement

صدر عن " "، بيان، لفت الى انه "بعد تداول غير دقيقة عبر بعض الصفحات حول صدور النتائج يوم غد، تواصلت رابطة طلاب مباشرة مع ، التي نفت بشكل قاطع هذه الشائعات وأكدت أن الوزارة وحدها هي الجهة الرسمية المخولة بتحديد وإعلان موعد صدور النتائج عبر منصاتها الرسمية".وأهابت الرابطة بـ"جميع الطلاب والأهالي عدم الانجرار وراء الإشاعات والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة، معلنة "نتابع الموضوع عن كثب، وسنوافيكم بأي جديد فور صدوره من ".