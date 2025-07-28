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لبنان

بيان توضيحيّ لـ"حماس"

Lebanon 24
28-07-2025 | 10:00
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صدر عن "حماس" البيان التالي:
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توقّفت حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان عند خبرٍ تناقلته بعض وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية، مفاده أنّ "الجيش اللبناني فكّك مخيّماً تدريبيّاً مسلّحاً في منطقة عاليه عائداً لحركة حماس"، ويهمّها أن توضِّح الآتي:
1. لا تمتلك حركة حماس مخيّماً تدريبيّاً مسلّحاً في المنطقة المذكورة، ولا في أي مكان في لبنان، ولا تسعى إلى ذلك أصلاً.
2. تؤكّد الحركة التزامها بسيادة لبنان وبالأمن والاستقرار فيه، وتعتبر أنّ ذلك مصلحة للبنان وللشعب الفلسطيني ولقضيّته.
3.  تشدِّد الحركة على حرصها البالغ على التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية، بما يُسهم في الحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز العلاقة الأخوية الفلسطينية -اللبنانية.
4. تدعو حركة حماس وسائل الإعلام كافة إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والانطلاق في نشر الأخبار من منطلق المسؤولية المهنية، تفادياً لما قد تترتب عليه من تداعيات خطيرة إضافية على لبنان من قبل العدو الصهيوني المجرم.
 
 
 
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