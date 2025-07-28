صدر عن " " البيان التالي:

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توقّفت حركة الإسلامية حماس في عند خبرٍ تناقلته بعض والصحف والمواقع الإلكترونية، مفاده أنّ " فكّك مخيّماً تدريبيّاً مسلّحاً في عائداً لحركة حماس"، ويهمّها أن توضِّح الآتي:

1. لا تمتلك حركة حماس مخيّماً تدريبيّاً مسلّحاً في المنطقة المذكورة، ولا في أي مكان في لبنان، ولا تسعى إلى ذلك أصلاً.

2. تؤكّد الحركة التزامها بسيادة لبنان وبالأمن والاستقرار فيه، وتعتبر أنّ ذلك مصلحة للبنان وللشعب الفلسطيني ولقضيّته.

3. تشدِّد الحركة على حرصها البالغ على التعاون والتنسيق مع وأجهزتها المعنية، بما يُسهم في الحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز العلاقة الأخوية -اللبنانية.

4. تدعو حركة حماس وسائل الإعلام كافة إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والانطلاق في نشر الأخبار من منطلق المسؤولية المهنية، تفادياً لما قد تترتب عليه من تداعيات خطيرة إضافية على لبنان من قبل العدو المجرم.