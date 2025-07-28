"خلية إرهابية" في لبنان.. بيانٌ من الجيش

صدر عن البيان الآتي:

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"تواصل عمليات الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق أوقفت المواطنين (ن.ا.) و(ع.غ.) و(ي.ت.) والسوري (ع.ح.) والعراقي (ع.غ.) لتأليفهم خلية إرهابية.



بعد التحقيق أُحيل الموقوفون على المختص".