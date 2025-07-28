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لبنان
"خلية إرهابية" في لبنان.. بيانٌ من الجيش
Lebanon 24
28-07-2025
|
12:32
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صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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"تواصل
مديرية المخابرات
عمليات الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق أوقفت المواطنين (ن.ا.) و(ع.غ.) و(ي.ت.) والسوري (ع.ح.) والعراقي (ع.غ.) لتأليفهم خلية إرهابية.
بعد التحقيق أُحيل الموقوفون على
القضاء
المختص".
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