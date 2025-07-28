Advertisement

لبنان

"خلية إرهابية" في لبنان.. بيانٌ من الجيش

Lebanon 24
28-07-2025 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1397692-638893280642016315.jpg
Doc-P-1397692-638893280642016315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement
 
"تواصل مديرية المخابرات عمليات الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق أوقفت المواطنين (ن.ا.) و(ع.غ.) و(ي.ت.) والسوري (ع.ح.) والعراقي (ع.غ.) لتأليفهم خلية إرهابية.

بعد التحقيق أُحيل الموقوفون على القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: القبض على خلية "إرهابية" تديرها إيران في جنوب سوريا
lebanon 24
28/07/2025 22:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات المغربية تُعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" تنشط بين تطوان وشفشاون
lebanon 24
28/07/2025 22:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
خلية ارهابية في قبضة الجيش وهذا ما تم العثور عليه
lebanon 24
28/07/2025 22:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
براك من السرايا: "الحزب" منظمة إرهابية ولا نفكر بفرض عقوبات على لبنان
lebanon 24
28/07/2025 22:07:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:55 | 2025-07-28
14:47 | 2025-07-28
14:44 | 2025-07-28
14:16 | 2025-07-28
14:06 | 2025-07-28
14:06 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24