تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للأسيرة المُحرّرة خلال مُشاركتها في تشييع الفنان الراحل أمام في - ، اليوم الإثنين.

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وظهرت بشارة وهي تحمل وردة حمراء في وداع زياد، فيما وجه ناشطون تحيات إليها.

وبشارة هي من قرية في ، وكان عضواً في اللبناني منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

وعام 1988، وحينما كانت سهى في عمر الـ20 عاماً، قامت بمحاولة اغتيال ، قائد الجنوبي الذي كان موالياً لإسرائيل في الجنوب، لكن الأخير نجا علماً أنه أصيب بجروحٍ خطيرة.

وعلى الأثر، جرى احتجاز بشارة في معتقل لمدة لا تقل عن 10 سنوات إلى أن تمَّ الإفراج عنها في 3 أيلول 1998.