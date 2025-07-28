Advertisement

لبنان

بـ"وردة حمراء".. "أسيرة لبنانية محررة" تودع زياد الرحباني! (صورة)

Lebanon 24
28-07-2025 | 12:51
A-
A+

Doc-P-1397698-638893292432987850.jpg
Doc-P-1397698-638893292432987850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للأسيرة اللبنانية المُحرّرة سهى بشارة خلال مُشاركتها في تشييع الفنان الراحل زياد الرحباني أمام مستشفى خوري في الحمرا - بيروت، اليوم الإثنين.
Advertisement
 
وظهرت بشارة وهي تحمل وردة حمراء في وداع زياد، فيما وجه ناشطون تحيات إليها.
 
وبشارة هي من قرية دير ميماس في جنوب لبنان، وكان عضواً في الحزب الشيوعي اللبناني منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.
 
وعام 1988، وحينما كانت سهى في عمر الـ20 عاماً، قامت بمحاولة اغتيال أنطوان لحد، قائد جيش لبنان الجنوبي الذي كان موالياً لإسرائيل في الجنوب، لكن الأخير نجا علماً أنه أصيب بجروحٍ خطيرة.
 
وعلى الأثر، جرى احتجاز بشارة في معتقل الخيام لمدة لا تقل عن 10 سنوات إلى أن تمَّ الإفراج عنها في 3 أيلول 1998.
 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
"السرايا اللبنانية" تودع زياد الرحباني: صوت الكرامة والمقاومة يغيب
lebanon 24
28/07/2025 22:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة صورة زياد الرحباني "الأخيرة" في المستشفى؟
lebanon 24
28/07/2025 22:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شقيقة فيروز تودع زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 22:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة فنية ووطنية... لبنان يودّع زياد الرحباني
lebanon 24
28/07/2025 22:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:55 | 2025-07-28
14:47 | 2025-07-28
14:44 | 2025-07-28
14:16 | 2025-07-28
14:06 | 2025-07-28
14:06 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24