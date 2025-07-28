بالصور.. هنا دُفن زياد الرحباني

أظهرت الصور الجويَّة التي يوفرها تطبيق " مابس"، مكان دفن الفنان الراحل في بلدة شويا قرب - المحيدثة.

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ووري جثمان الثرى في مدفنٍ خاص أقيم على أرضٍ لآل الرحباني قبالة منزل في المحيدثة، فيما جاء تصميمه عبارة "فيروز" وذلك وفق ما تُظهره الصور الجوية.