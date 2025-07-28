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لبنان

بالصور.. هنا دُفن زياد الرحباني

Lebanon 24
28-07-2025 | 13:11
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أظهرت الصور الجويَّة التي يوفرها تطبيق "غوغل مابس"، مكان دفن الفنان الراحل زياد الرحباني في بلدة شويا قرب بكفيا - المحيدثة.
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ووري جثمان الرحباني الثرى في مدفنٍ خاص أقيم على أرضٍ لآل الرحباني قبالة منزل فيروز في المحيدثة، فيما جاء تصميمه عبارة "فيروز" وذلك وفق ما تُظهره الصور الجوية.
 
 
 
 
 
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