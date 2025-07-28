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لبنان
بالصور.. هنا دُفن زياد الرحباني
Lebanon 24
28-07-2025
|
13:11
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أظهرت الصور الجويَّة التي يوفرها تطبيق "
غوغل
مابس"، مكان دفن الفنان الراحل
زياد الرحباني
في بلدة شويا قرب
بكفيا
- المحيدثة.
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ووري جثمان
الرحباني
الثرى في مدفنٍ خاص أقيم على أرضٍ لآل الرحباني قبالة منزل
فيروز
في المحيدثة، فيما جاء تصميمه عبارة "فيروز" وذلك وفق ما تُظهره الصور الجوية.
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