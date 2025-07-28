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لبنان

في الجنوب.. جزء من ملعب يتحوّل إلى مكان لدفن الشهداء

Lebanon 24
28-07-2025 | 13:23
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علم "لبنان24" أنه جرى اختيار تحويل جزء من ملعب بلدة تول في جنوب لبنان، إلى مكان لدفن جثامين بعض الشهداء والمواطنين من البلدات الحدوديَّة.
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وذكرت المعلومات أنَّ هذا الإجراء جاء بعدما تعذر على ذوي الشهداء الوصول إلى قراهم الأمامية.
 
 
 
 

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