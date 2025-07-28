في الجنوب.. جزء من ملعب يتحوّل إلى مكان لدفن الشهداء

علم " " أنه جرى اختيار تحويل جزء من ملعب بلدة تول في ، إلى مكان لدفن جثامين بعض والمواطنين من البلدات الحدوديَّة.

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وذكرت المعلومات أنَّ هذا الإجراء جاء بعدما تعذر على ذوي الشهداء الوصول إلى قراهم الأمامية.