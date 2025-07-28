28
o
بيروت
31
o
طرابلس
25
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في الجنوب.. جزء من ملعب يتحوّل إلى مكان لدفن الشهداء
Lebanon 24
28-07-2025
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان24
" أنه جرى اختيار تحويل جزء من ملعب بلدة تول في
جنوب لبنان
، إلى مكان لدفن جثامين بعض
الشهداء
والمواطنين من البلدات الحدوديَّة.
Advertisement
وذكرت المعلومات أنَّ هذا الإجراء جاء بعدما تعذر على ذوي الشهداء الوصول إلى قراهم الأمامية.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بأن يتحول جنوب سوريا لبؤرة إرهابية وملتزمون بأمن الدروز
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بأن يتحول جنوب سوريا لبؤرة إرهابية وملتزمون بأمن الدروز
29/07/2025 00:38:14
29/07/2025 00:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الكرة في ملعب الإيرانيين ولسنا في عجلة من أمرنا من أجل التوصل إلى اتفاق
Lebanon 24
ترامب: الكرة في ملعب الإيرانيين ولسنا في عجلة من أمرنا من أجل التوصل إلى اتفاق
29/07/2025 00:38:14
29/07/2025 00:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سليمان: الحروب تحوّلت إلى ألعاب فتاكة بفعل الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
الرئيس سليمان: الحروب تحوّلت إلى ألعاب فتاكة بفعل الذكاء الاصطناعي
29/07/2025 00:38:14
29/07/2025 00:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: من مسؤولية الجميع إعادة الكرة إلى ملعب الدولة
Lebanon 24
عون: من مسؤولية الجميع إعادة الكرة إلى ملعب الدولة
29/07/2025 00:38:14
29/07/2025 00:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفتي صور وقائد اليونيفيل بحثا دعم الأمن والسلام في الجنوب
Lebanon 24
مفتي صور وقائد اليونيفيل بحثا دعم الأمن والسلام في الجنوب
16:59 | 2025-07-28
28/07/2025 04:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:55 | 2025-07-28
28/07/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير بين بيك أب وسيارة في الغازية.. وسقوط جريح
Lebanon 24
حادث سير بين بيك أب وسيارة في الغازية.. وسقوط جريح
16:37 | 2025-07-28
28/07/2025 04:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: سلاح "حزب الله" بلا فائدة ولم يعُد يُخيف إسرائيل
Lebanon 24
جعجع: سلاح "حزب الله" بلا فائدة ولم يعُد يُخيف إسرائيل
16:33 | 2025-07-28
28/07/2025 04:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سعوديّة.. اجتماع أمني لبنانيّ - سوريّ
Lebanon 24
برعاية سعوديّة.. اجتماع أمني لبنانيّ - سوريّ
16:23 | 2025-07-28
28/07/2025 04:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
23:31 | 2025-07-27
27/07/2025 11:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إبن زوجة زياد الرحباني السابقة يحضر مراسم الجنازة.. إليكم الفيديو التالي
Lebanon 24
إبن زوجة زياد الرحباني السابقة يحضر مراسم الجنازة.. إليكم الفيديو التالي
10:50 | 2025-07-28
28/07/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
06:54 | 2025-07-28
28/07/2025 06:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة
Lebanon 24
خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة
10:35 | 2025-07-28
28/07/2025 10:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
02:14 | 2025-07-28
28/07/2025 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2025-07-28
مفتي صور وقائد اليونيفيل بحثا دعم الأمن والسلام في الجنوب
16:55 | 2025-07-28
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:37 | 2025-07-28
حادث سير بين بيك أب وسيارة في الغازية.. وسقوط جريح
16:33 | 2025-07-28
جعجع: سلاح "حزب الله" بلا فائدة ولم يعُد يُخيف إسرائيل
16:23 | 2025-07-28
برعاية سعوديّة.. اجتماع أمني لبنانيّ - سوريّ
15:51 | 2025-07-28
بشأن لبنان.. تواصل أميركي - سعودي وهذه حصيلته
فيديو
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
29/07/2025 00:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
29/07/2025 00:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
29/07/2025 00:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24