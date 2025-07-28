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لبنان

بيان إسرائيلي عن غارة بنت جبيل

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:47
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر وحدة المدفعية التابعة لحزب الله في منطقة بنت جبيل". 
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تابع: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
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