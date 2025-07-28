Advertisement

لبنان

زيارة واعدة للرئيس عون إلى دولة عربية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:42
A-
A+
Doc-P-1397761-638893404235820876.png
Doc-P-1397761-638893404235820876.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والوفد المرافق الثلاثاء الى الجزائر ستشقّ الطريق لعدد كبير من التسهيلات لصالح لبنان في مجالات النفط والغاز ولناحية فتح خط طيران مباشر، بالاضاقة الى الدعم الإعلامي الذي سيحصل عليه وزير الاعلام بول مرقص المرافق للرئيس، الى تلفزيون لبنان ووسائل الاعلام الرسمية، حيث سيوقّع الوزير اتفاقيات للدعم اللوجستي بهذا الخصوص.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
سلام: زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي
lebanon 24
29/07/2025 00:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
علاج جديد للسكري يظهر نتائج واعدة.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
29/07/2025 00:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي": زيارة السفير الصربي إلى طرابلس خطوة واعدة
lebanon 24
29/07/2025 00:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يعود إلى بيروت بعد اختتام زيارة رسمية إلى البحرين
lebanon 24
29/07/2025 00:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-07-28
16:55 | 2025-07-28
16:37 | 2025-07-28
16:33 | 2025-07-28
16:23 | 2025-07-28
15:51 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24