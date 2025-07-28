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لبنان

حادث سير بين بيك أب وسيارة في الغازية.. وسقوط جريح

Lebanon 24
28-07-2025 | 16:37
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سقط جريح في حادث سير وقع ليلًا على جسر الريجي في منطقة الغازية، جرّاء تصادم بين بيك أب وسيارة. وقد عملت فرق الإسعاف على نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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