مفتي صور وقائد اليونيفيل بحثا دعم الأمن والسلام في الجنوب

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استقبل مفتي صور وجبل عامل، الشيخ ، قائد القطاع لقوات اليونيفيل الجنرال نيكولا ماندوليزي في مجمع الخضرا بمدينة صور، خلال زيارة وداعية. وجرت خلالها مناقشات تناولت الأمن والاستقرار، مع تمنيات بالتوفيق للبنان وإحلال السلام فيه.وأشاد المفتي عبدالله بالدور الريادي والإنساني الذي تقوم به قوات حفظ السلام، خاصة جهود اليونيفيل في إخماد الحرائق الأخيرة عبر دعم مروحياتها، مشددًا على العلاقة المميزة بين عناصر اليونيفيل وأهالي الجنوب، ومتمنيًا للقائد الدولي كل النجاح.، عبر الجنرال ماندوليزي عن تقديره الكبير للفعاليات الروحية ، ولا سيما المفتي ، مؤكداً عمق العلاقات التي ربطته بأهل الجنوب طوال فترة خدمته، معبراً عن أمله في أن يعم السلام وينعم وجنوبه بالاستقرار والهدوء.