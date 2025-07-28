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لبنان

مفتي صور وقائد اليونيفيل بحثا دعم الأمن والسلام في الجنوب

Lebanon 24
28-07-2025 | 16:59
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استقبل مفتي صور وجبل عامل، الشيخ حسن عبدالله، قائد القطاع الغربي لقوات اليونيفيل الجنرال نيكولا ماندوليزي في مجمع الخضرا بمدينة صور، خلال زيارة وداعية. وجرت خلالها مناقشات تناولت الأمن والاستقرار، مع تمنيات بالتوفيق للبنان وإحلال السلام فيه.
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وأشاد المفتي عبدالله بالدور الريادي والإنساني الذي تقوم به قوات حفظ السلام، خاصة جهود اليونيفيل في إخماد الحرائق الأخيرة عبر دعم مروحياتها، مشددًا على العلاقة المميزة بين عناصر اليونيفيل وأهالي الجنوب، ومتمنيًا للقائد الدولي كل النجاح.

من جهته، عبر الجنرال ماندوليزي عن تقديره الكبير للفعاليات الروحية اللبنانية، ولا سيما المفتي عبدالله على حسن الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات التي ربطته بأهل الجنوب طوال فترة خدمته، معبراً عن أمله في أن يعم السلام وينعم لبنان وجنوبه بالاستقرار والهدوء.
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