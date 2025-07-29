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لبنان

قبيل مغادرته الى الجزائر.. عون التقى سلام

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:26
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبيل مغادرته الى الجزائر، رئيس الحكومة نواف سلام في القصر الجمهورية في بعبدا.
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رئيس الجمهورية بحث مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، بالإضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس عون اليوم وغداً في زيارته الرسمية إلى الجزائر
 
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