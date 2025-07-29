قبيل مغادرته الى الجزائر.. عون التقى سلام

التقى رئيس الجمهورية قبيل مغادرته الى ، رئيس الحكومة في الجمهورية في .

رئيس الجمهورية بحث مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، بالإضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها اليوم وغداً في زيارته الرسمية إلى الجزائر