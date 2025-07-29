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لبنان

إلى طلاب البكالوريا الفنية.. إليكم موعد صدور النتائج

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:34
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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا الفنية سوف تصدر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 29 تموز 2025، عند الساعة الثانية عشر ظهرًا.
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يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة، الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
http://Results.vte.gov.lb

http://Results.vte-gov.com
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