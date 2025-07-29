إلى طلاب البكالوريا الفنية.. إليكم موعد صدور النتائج

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أعلنت والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا الفنية سوف تصدر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 29 2025، عند الساعة الثانية عشر ظهرًا.يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة، الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: